Secretlab svela le nuove sedie della collezione di League Of Legends

Secretlab ha lanciato la sua nuova linea di sedie da gaming a tema League of Legends. Secretlab inoltre è già noto per le sue sedie e per la incredibile comodità che offre, intatti la partnership con Riot Games non è che una di una lunga lista.

Secretlab sta ai campionati come League of Legends sta agli Esport, quindi la collaborazione per i Summer Split non era che inevitabile.

Le prime tre sedie sono dedicate ad Akali, Yasuo e Ahri, mentre c’è anche una “K / DA Edition” che è decorata con un design oro e viola mentre vanta un design a forma di drago sul retro.

Immerse yourself in League of Legends with the world’s first official @LeagueOfLegends Champions Collection, part of a new creative collaboration between Secretlab and @riotgames.

Enter the Summoner’s Rift in comfort and style: https://t.co/WtgDjgUnJF pic.twitter.com/k5BIrCgpg8

— Secretlab (@secretlabchairs) August 12, 2020