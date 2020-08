Durante gamescom sono stati mostrati i livelli flashback in Crash Bandicoot 4.

Toys for Bob ha colto l’occasione per annunciare Flashback Tapes, una nuova modalità di gioco che crea stanze di puzzle speciali, un ritorno al classico Crash. Si dovrà completare l’intero livello senza morire. Superare la sfida ti darà accesso a livelli unici. Questi livelli sono impostati come se fosse prima di Crash 1, perché si verificano quando Crash è ancora in collaborazione con il Dr. Neo Cortex.