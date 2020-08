Siamo all’inizio del pre show, e il primo trailer mostratoci è quello di Scarlet Nexus, che ci regala un trailer nuovo di zecca appositamente per l’evento.

Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma da quanto possiamo evincere il gioco sarà un’esclusiva temporale per Xbox Series X, Xbox One e PC. Potete dare un’occhiata al trailer qui sotto, alla fine dell’articolo: