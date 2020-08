Doom Eternal Ancient Gods: gameplay trailer alla gamescom 2020

Il pre show è finito, ed è ora di entrare nel vivo della gamescom 2020: dopo Call Of Duty Black Ops Cold War, è la volta di un altro dei pezzi da 90 della serata. Stiamo parlando di Doom Eternal, che ci mostra un esclusivo gameplay trailer dell’espansione della campagna principale: Ancient Gods.

Per ora, ciò che abbiamo visto è solamente il trailer della prima parte, che come si evince chiaramente dal video sarà giocabile a partire dal 20 Ottobre 2020. Per cui, mettetevi comodi e gustatevi un po’ di sana violenza ai danni dei demoni più disparati: come sempre, alla fine dell’articolo.