Tarsier aveva già anticipato di essere al lavoro sul sequel del gioiello horror platform, Little Nightmares 2 e finalmente, durante la gamescom 2020 abbiamo potuto dare un primo sguardo e più al gioco.

Difatti, oltre ad un video gameplay piuttosto esaustivo e che mette in luce le qualità già conosciute per il primo titolo, abbiamo già una data d’uscita. Little Nightmares II è in arrivo l’ 11 febbraio 2021 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.