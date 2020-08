Dopo un anno dalla sua reveal, ci è stato finalmente mostrato un nuovo trailer di LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Il titolo, in arrivo nel 2021, ripercorre l’intera saga cinematografica, cercando di non tralasciare neanche un particolare di tutti e 9 i film.

Il gameplay nel video appare convincente e dinamico, nonostante ci si muova in un universo fatto fondamentalmente di Forza e mattoncini. Ma bando agli indugi, vi lasciamo col video, come sempre qui sotto alla fine dell’articolo: