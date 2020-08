Medal of Honor Above and Beyond si mostra nel primo gameplay alla gamescom 2020

Finalmente, Respawn Entertainment, con a capo Vince Zampella famoso per Call of Duty Modern Warfare, ha mostrato il primo gameplay per Medal of Honor Above and Beyond.

Il titolo è sviluppato per Oculus Rift in esclusiva, e ci vedrà vestire i panni di un agente che avrà a che fare con la Resistenza francese in territorio nemico. Qui sotto, lo story trailer.