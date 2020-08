Probabilmente, una delle notizie più attese di questa gamescom: abbiamo infatti un nuovo, ultimo trailer per Wasteland 3, di cui se volete potete leggere la nostra recensione qui. Per il trailer invece, scorrete semplicemente l’articolo più in basso.

Wasteland 3, terzo capitolo della saga, sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC a partire da domani, 28 Agosto 2020. Date pure un’occhiata al trailer qui sotto: