Ratchet & Clank Rift Apart: prima demo su PlayStation 5 alla gamescom 2020

Finalmente Insomniac Games ha mostrato una vera e propria demo per Ratchet & Clank Rift Apart durante la gamescom 2020. In buona parte sembra riprendere un livello già visto durante il reveal della console ma si può vedere integralmente tutta l’azione che il titolo propone.

Nella lunga demo è finalmente possibile vedere il ritorno in grande stile della storica saga, con un ottimo comparto tecnico e lo spirito solito dei personaggi Ratchet e Clank. Qui sotto trovate l’intero video mostrato alla gamescom 2020 di Ratchet & Clank Rift Apart, in arrivo nella stessa finestra di lancio di PlayStation 5.