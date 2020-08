Immortal Realms Vampire Wars Recensione: un RTS a turni vampiresco

Prima di andare ad analizzare la produzione in questione, voglio aggiungere qualche cosa che mi riguarda da vicino: sin da quando ero un pargolo, il primo genere che mi fece avvicinare all’industria dei videogiochi sono proprio gli RTS, i giochi strategici in tempo reale. Mi ricordo ancora quando provai per la prima volta Empire Earth, titolo sviluppato da Stainless Steel Studios e pubblicato nel 2001 da Sierra. In quel periodo, la mia vita letteralmente venne ammaliata da quanto erano in grado di fare i videogiochi, portandoli nel cuore tutt’ora e per sempre. Data questa premessa, l’opera che tratteremo in questa recensione è un RTS a turni che presenta diverse novità sul fronte ludico: Immortal Realms Vampire Wars, titolo sviluppato da Palindrome Interactive e pubblicato da Kalypso Intermedia, in cui porteremo morte e distruzione vestendo i panni dei Vampiri.

Immortal Realms Vampire Wars: i vampiri conquisteranno il mondo

In Immortal Realms Vampire Wars i vampiri saranno sostanzialmente divisi in tre clan, dove potremo utilizzarli per sterminare i nostri avversari con i seguenti Lord: il sanguinario Dracul, L’antico Nosfernus o la mistica Moroia, ognuno dei quali vanta di meccaniche diverse, unità e carte. Ecco, una volta aperta la schermata del titolo, la modalità che ho subito provato con mano è stata la Campagna. Devo dire che quest’ultima non eccelle sotto il profilo dello storytelling, anzi, dico apertamente che la narrazione sia priva d’interesse e che serve solo da contorno per quello che faremo all’interno di Immortal Realms Vampire Wars.

Al netto dei difetti legati alla storia, sin da subito siamo stati catapultati in azione nella mappa. Devo dire che l’interfaccia presente nel titolo non presenta alcuna problematica e consente di eseguire le azioni su schermo senza alcun intoppo. Per rendervi un’idea più dettagliata sul mondo del gioco, basti pensare che tutta la mappa presenterà un continente in cui ci saranno diverse regioni da poter conquistare, ovviamente, data la natura della produzione, le nostre azioni saranno limitate da turno a turno, quindi bisognerà studiare la situazione per poter raggiungere i nostri obiettivi. Ad inizio della partita, ci verrà affidato un Lord, che avrà il compito ovviamente di guidare i propri sudditi in battaglia e sarà possibile formare un esercito di succhiasangue, che varia dalla tipologia d’unità a disposizione dell’utente, ma adesso ci arriviamo con calma.

Immortal Realms Vampire Wars: Siete pronti a far fuori la razza degli uomini?

Soffermandoci sulle meccaniche, quest’ultime mi sono sembrate decisamente altalenanti, ma giustamente direte voi in che senso? Ebbene, ad esempio, in Immortal Realms Vampire Wars saranno a nostra completa disposizione delle carte da poter utilizzare sia nel mondo di gioco che nei combattimenti, dove quest’ultime saranno ben diversificate da quelle citate in precedenza. Utilizzare la carta giusta al momento opportuno diverrà vitale e non bisognerà fare alcun margine d’errore, sennò potreste avere delle difficoltà. Il sistema legato ai propri mazzi sembra veramente funzionale ed efficiente, grazie al quale garantisce delle vere e proprie combo letali, sopratutto quando il vostro esercito sarà in battaglia ed avrà bisogno d’aiuto per abbattere i nemici.

Mentre, un’altra meccanica che sinceramente non comprendo pienamente come mai sia stata concepita in questo modo, risiede nella creazione delle vostre unità. Ma perché dovrei avere un lord o delle truppe nell’edificio dove intento reclutare nuovi soldati, questo è profondamente sbagliato, costringendo l’utente a due scelte: o reclutare sin da subito tutte le truppe che intende portare con sé nei territori nemici, oppure avanzare ugualmente per poi ritornare in un edificio dove intende assoldare nuovi vampiri. Inoltre, restando sempre sul fronte dell’unità, ce ne sono diversi tipi, i quali avranno sia dei vantaggi che svantaggi in base alla tipologia di nemici che incontreremo durante le nostre schermaglie.

Rimanendo sempre sullo stesso tema, un’altra meccaniche che ho trovato abbastanza congeniale nella produzione è quella relativa alla fiancata. Nello specifico, se il giocatore con le sue truppe o addirittura con i Lord circonderà i nemici da più direzioni, sullo schermo apparirà della scritta che lo informerà per l’appunto di aver affiancato le truppe nemiche, e queste si dividono in 2 categorie: mezza fiancata e quella totale. Tale meccanica vi permetterà di infiggere un danno ancora più maggiore, ribaltando sicuramente l’esito dei vostri scontri in Immortal Realms Vampire Wars

Immortal Realms Vampire Wars: sblocchiamo i punti clan per l’Eredità

Ora, parlando contenutisticamente del titolo in questione, non ci troviamo di fronte ad una vasta gamma di scelte, poiché il titolo ci permetterà di selezione solo tali modalità: Tutorial, Campagna, Sandbox e Schermaglia. L’addestramento, una volta concluso, diverrà completamente inutile, optando solamente alle tre modalità precedentemente citate. La Campagna in Immortal Vampire Wars non dura tantissimo, ma neanche poco, mentre Sandbox vi caricherà una partita personalizzata e lo stesso vale per la Schermaglia, solo che tale modalità vi permetterà sin da subito di entrare in battaglia e scegliere il vostro esercito e quello avversario. Insomma, sicuramente un’aggiunta decisamente interessante che vi permetterà uno studio più approfondito su tutte le unità presenti in Immortal Realms Vampire Wars.

Parlando sempre sul fronte delle unità, c’è ne sono di diversi tipi come vi avevamo detto precedentemente, ma quello che non mi ha per nulla convinto nella produzione è proprio la varietà di quest’ultime. Infatti, in Immortal Realms Vampire Wars, i nostri vampiri non saranno tantissimi in termini di differenziazione tra le altre unità, optando e schierando sempre i soliti uomini. Data la natura strategica del prodotto, su questo aspetto sono rimasto parecchio deluso. Nella produzione, ogni qualvolta che rivendicheremo un territorio o ingaggeremo battaglia, il nostro clan aumenterà d’esperienza, ed è qui che entra in gioco l’Eredità, altro non è che un menù abbastanza intuitivo dove assegnare le varie abilità da poter sbloccare. Quest’ultime ci daranno un vantaggio molto importante non solo in battaglia, ma anche in altri aspetti, quindi utilizzate i vostri punti con criterio e vedrete che sarete in grado di dominare le partite in Immortal Realms Vampire Wars.

Immortal Realms Vampire Wars è sicuramente un prodotto solido, divertente e funzionale. Vestire i panni dei 3 clan dei vampiri e far fuori i vostri nemici vi regalerà ore di divertimento e non solo. Peccato che all’interno del titolo risiedono alcune scelte di design abbastanza discutibili e lo storytelling nella campagna principale non è per niente coinvolgente, nonostante la storia principale possa garantire diverse ore. Anche sul fronte contenutistico della produzione, Immortal Realms Vampire Wars non ha tanto da offrire al giocatore. Ultima cosa ma importante, è il sistema relativo alle carte, grazie al quale risulta abbastanza efficiente e funzionale.