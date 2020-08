gamescom Award 2020: annunciati i primi vincitori

La gamescom 2020 (quest’anno in edizione digitale a causa del Covid-19) è iniziata ufficialmente ieri con l’Opening Night Live di Geoof Keighley. Durante la cerimonia d’apertura della fiera tedesca, oltre ai tanti giochi mostrati dal buon conduttore canadese, sono stati annunciati anche i primi titoli vincitori delle rispettive categorie dei gamescom Award 2020.

Questi premi vengono assegnati ogni anno da una giuria (di cui fa parte anche il nostro direttore Marco Accordi Rickards) e quest’anno l’organizzazione ha deciso di annunciare parte dei vincitori nella serata iniziale dell’evento, mentre i restanti giochi premiati verranno comunicati in occasione della chiusura della fiera, ovvero domenica 30 agosto alle ore 20:00. Di seguito i primi titoli premiati e le rispettive categorie in cui hanno dominato:

Best Action Adventure Game – Watch Dogs Legion, Ubisoft

Best Action Game – Star Wars Squadrons, Electronic Arts

Best Indie Game – Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch

Best Microsoft Xbox Game – Tell Me Why, Microsoft

Best Multiplayer Game – Operation Tango, Clever Plays

Best Nintendo Switch Game – Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

Best Sony PlayStation Game – Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Di seguito vi indichiamo le altre categorie in attesa dei propri vincitori:

– Best Family Game

– Best Ongoing Game

– Best PC Game

– Best Racing Game

– Best Remaster

– Best Role Playing Game

– Best Simulation

– Best Sports Game

– Best Strategy Game

– Most Original Game

– Most Wanted Hardware/Technology

Altri vincitori dei gamescom Award 2020 invece verranno comunicati durante i vari “Best Of Show” di fine giornata:

– Best Announcement

– Best Lineup

– Best of gamescom

– Best Presentation/Trailer

– Best Show

– Best Streamer

– gamescom “Most Wanted”

– HEART OF GAMING Award