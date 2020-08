Call of Duty Black Ops Cold War Anteprima: andiamo in Guerra

Puntale come un orologio svizzero, ecco che ogni anno il brand targato Call of Duty torna a far parlare si sé, pronto ad appassionare i giocatori incalliti. Oramai questa saga quasi immortale è sempre uno dei titoli protagonisti annuali celebri, oltre a FIFA, il simulatore calcistico di EA. Dopo un Call of Duty Modern Warfare decisamente in ottima forma, sembrerebbe proprio che lo sparatutto in prima persona stia ripercorrendo i propri passi, introducendo però elementi caratteristici e peculiari, come ad esempio l’opera soft reboot, che ha proposto una campagna ed un comparto multiplayer solidissimo e ben strutturato, ma anche qualcosa che ha fatto spiccare il volo alla produzione, come ad esempio Warzone, modalità battle royale del titolo. Ora, tramite l’annuncio avvenuto per l’appunto in game su Call of Duty Warzone, è stato mostrato finalmente il prossimo capitolo della saga attraverso un trailer adrenalinico ed esplosivo: Call of Duty Black Ops Cold War, il quale proporrà la classica campagna, sviluppata però da Raven Software, software house responsabile della realizzazione di pietre miliari del genere FPS quali Quake 4 e Singularity, ma anche un comparto multiplayer e tanto altro ancora che scopriremo sicuramente nei mesi a venire.

Call of Duty Black Ops Cold War: ritornano Mason e compagni

Call of duty Black Ops Cold War è ambientato durante il periodo della Guerra Fredda, più precisamente nell’anno 1981. Ronald Regan è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America, in cui i rapporti tra l’America con i Sovietici sono già abbastanza incrinati. Ed è proprio qui che entra in gioco uno dei nuovi protagonisti della produzione, Russel Hadler, operativo della CIA che avverte Regan di una potenziale Spia Russa: Perseus, la quale potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La maggior parte dei dettagli legati alla storia sono sconosciuti, però nel Reveal trailer abbiamo potuto vedere dei ritorni di fiamma che sicuramente i fan più sfegatati della serie Black Ops hanno subito riconosciuto: Mason, Woods e Hudson, i quali, ancora una volta, ricopriranno un ruolo fondamentale per la salvezza degli Stati Uniti d’America.

La trama sembra avere quel pizzico in più di mordente, ma dato che sappiamo ben poco, ci atteniamo solamente a ciò che è stato comunicato dall’azienda o mostrato nel Reveal Trailer. Al momento, la qualità effettiva è palpabile già dalla clip video mostrata ai giocatori, mostrando veramente quel pizzico di adrenalina, esplosioni e così via proprio come ci insegnano i classici blockbuster. Ora, parlando del gameplay, ovviamente non è stato mostrato quasi nulla, nonostante ciò si vede per qualche secondo alcune sequenze in cui si vede il character protagonista aprire il fuoco. Se già i vari Call of Duty ci hanno garantito ore di divertimento legato proprio al gunplay generale della produzione, questa nuova iterazione non sembrerebbe da meno. Pero, immagino che una inquadratura generale potremo solo averla grazie al multiplayer reveal che avverrà nella giornata del 9 settembre 2020.

Come saranno strutturati multiplayer e battle royale

Soffermandoci per qualche secondo di quello che potrebbe essere il prodotto al livello contenutistico, a parer mio, non dovremmo preoccuparci poiché la saga è sempre stato in linea con le aspettative dei fan sotto questo aspetto. Il multiplayer presenterà senza alcun dubbio una delle punte di diamante dell’intera produzione, oltre ad elementi già conosciuti in passato come la creazione delle classi e la personalizzazione delle armi, dove potremo selezionare i vari accessori per le armi da fuoco. Immutabili saranno anche le serie d’uccisioni, di cui sono estremamente curioso quanti e quali introdurranno nell’opera videoludica. Ma questo, come ho già precedentemente detto, lo sapremo solo dal 9 del prossimo mese.

Invece, per quanto concerne la modalità battle royale, spero vivamente che sia piuttosto simile a Warzone rispetto ad un Blackout, anche se non è stata confermata ufficialmente l’esistenza, ma dato i precedenti, non mi sorprenderebbe particolarmente. Call of Duty Modern Warfare ha trovato la sua fama proprio grazie a tale modalità, introdotta però successivamente dal lancio del soft reboot della saga targata Modern Warfare. Mi aspetto ovviamente grandi cose dalla software house, sperando che non sprechino l’occasione creata da Warzone e che riescono a dare vita ad un battle royale migliore o che quantomeno si avvicini alla sua struttura. Siamo arrivati al punto più importante legato a qualsiasi capitolo della serie Black Ops: la modalità Zombie. I vecchi capitoli ci hanno portato in diverse ere, luoghi con i nostri beniamini: Richtofen, Nikolai, Takeo e Dempesey, ma forse dovremo dire addio ai nostri protagonisti. Al momento, non è nulla di concreto, ipotizziamo semplicemente che Call of Duty Black Ops Cold War potrebbe presentare una storia del tutto inedita, almeno stando alla descrizione legata al prenotazione su Battle.Net. Ecco cosa dice:

Scopri gli oscuri esperimenti della Guerra Fredda che hanno scatenato una nuova minaccia Zombi da affrontare in intense partite cooperative con gli amici

Da questa descrizione, il tutto ci fa intuire che, effettivamente, possa esserci una nuova storia dedicata alla modalità zombie. Non possiamo fare altro che aspettare informazioni o un reveal.

Call of Duty Black Ops Cold War: il titolo mostra i muscoli su next-gen

Parlando del comparto tecnico della produzione, come avete già potuto osservare dal trailer, tutto il materiale mostrato all’interno della clip video è stato catturato direttamente da PlayStation 5, la console di prossima generazione targata Sony Interactive Entertainment. Oltre agli splendidi effetti particellari, abbiamo potuto dare uno sguardo proprio ai volti dei protagonisti che sono semplicemente spettacolari, dove tra l’altro Ronald Regan sembrerebbe effettivamente lui ma trasposto ovviamente in un videogioco. Però, devo ammettere che mi aspettavo qualcosa in più sul fronte tecnico, e qui si nota veramente, ma dato anche gli impedimenti causati anche dalla natura cross gen del prodotto, direi che non ci possiamo lamentare.

In parole povere, in questo Reveal Trailer sembrerebbe che Call of Duty sia pronto anche questa volta a stupire gli appassionati del brand. Call of Duty Black Ops Cold War rappresenta tutti i tasselli per essere un progetto strutturato, funzionale e divertente, ma al momento ci sono diverse incognite legate alle varie modalità, sebbene in passato non ci sono state delle cocenti delusioni sul fronte contenutistico e la stessa cosa mi verrebbe da dire sul gunplay della produzione. Insomma, dall’uscita nei negozi dell’opera ci separano ancora diversi mesi, quindi speriamo che tale prodotto sia ben confezionato da parte della compagnia che si sta occupando dello sviluppo del prodotto.