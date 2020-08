Galaxy M51: Nuovo teaser rilasciato da Samsung

Samsung India ha appena condiviso un teaser del suo nuovo midranger, il Galaxy M51. Vi avevamo parlato di questo nuovo dispositivo già in questo articolo.

La breve clip mostra il telefono con estrema fierezza e sicurezzaz e, a farla da padrone, è proprio la potentissima batteria del dispositivo che, che secondo le voci, sembrà che avrà una capacità estremamente alta di ben 7.000 mAh.

L’annuncio è stato fatto su Twitter e potete trovarlo qui:

If you can guess why the all-new #SamsungM51 is the most unpredictable, power-packed #MeanestMonsterEver, you can stand a chance to win one for yourself. A mean reward for one mean monster lover out there. pic.twitter.com/o2YAzwJL6U

— Samsung India (@SamsungIndia) August 27, 2020