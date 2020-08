Samsung annuncia un nuovo evento Unpacked

Sembra proprio che l’evento Galaxy Unpacked del 5 agosto di Samsung non è stato sufficiente per il gigante tecnologico coreano per condividere tutti i dettagli sui suoi nuovi dispositivi della famosa serie Galaxy, quindi ha deciso di lanciare una parte 2, che avrà luogo proprio il 1 ° settembre alle 14:00 UTC. Come mostra il poster di accompagnamento, l’evento sarà incentrato sul Galaxy Z Fold2 che è stato presentato al precedente evento Unpacked anche se non con tutti i suoi dettagli.



Abbiamo di già assistino a moltissimi leak riguardo questo misterioso dispositivo della Samsung, ma il mistero più grande di tutti rimane il prezzo, ma siamo confindenti sul fatto che ormai, nel prossivo Evento, Samsung sarà più esaustiva possibile.