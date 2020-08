TCL Communication annuncia tre nuovi tablet

TCL Communication annuncia la sua linea 2020 di tablet a marchio Alcatel, tra cui il tablet per bambini Alcatel TKEE MID, Alcatel 1T 7 e Alcatel 3T 8 (2020). Di seguito potete trovare le caratteristiche per ciasciun dispositivo presentato da TCL.

Alcatel TKEE MID:

è il primo dispositivo Alcatel da 8 pollici a marchio TKEE con Kidomi integrato, un’applicazione su abbonamento che offre giochi premium, libri, film e spettacoli televisivi pensati per l’educazione dei bambini. La piattaforma è dotata di parental control e altre misure per garantire un ambiente sicuro dove imparare e giocare liberamente. Il presenta un display HD IPS da 8 pollici pensato per fare in modo da migliorare il comfort oculare e filtrare la luce blu. Inoltre Alcatel TKEE MID viene fornito con una custodia colorata che lo assicura da gocce e schizzi accidentali. Il tablet è anche dotato di connettività 4G LTE in modo che i bambini possano godere di una vasta biblioteca di contenuti online.

Il tablet Alcatel TKEE MID sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 149 euro.

Alcatel 1T 7 4G:

Il Tablet può essere tenuto facilmente in una mano. Dotato di Android 10 (Go Edition), presenta uno schermo da 7 pollici che offre una gestione più efficiente per l’archiviazione e il consumo di dati, consentendo un’esperienza veloce e intelligente. Alcatel 1T 7 è stato inoltre progettato pensando alla famiglia. I bambini possono usufruire di una modalità dedicata, e un’interfaccia di parental control integrata consente ai genitori di impostare limiti d’utilizzo e di abilitare solo le applicazioni approvate. Grazie alla modalità Kids Mode, si attiva un’esclusiva funzione per la cura degli occhi che aiuta a ridurre la luce blu per alleviare l’affaticamento visivo.

Alcatel 1T 7 è sarà disponibile in Italia a partire dal mese di ottobre 2020 al prezzo di 89 euro.

Alcatel 3T 8 (2020) – Esperienza di visione senza limiti in uno schermo tascabile

Con un peso di soli 290g e uno spessore di 8,75mm, è un tablet pensato per essere trasportato in borsa o nello zaino. Il display da 8 pollici è progettato per proteggere lo sguardo grazie al suo filtro per la luce blu, alla luminosità automatica e alla modalità di lettura, che regola lo schermo in bianco e nero. Inoltre, è dotato di un sistema di altoparlanti intelligenti che offrono un suono ricco, permettendo di immergersi in un’esperienza d’uso straordinaria.

Il tablet è anche kid-friendly, con una modalità Kids Mode dedicata che ne facilita l’utilizzo da parte dei bambini. I genitori possono decidere facilmente a quale app i loro figli possono accedere aggiungendo solo app approvate, e possono impostare dei limiti di tempo per l’utilizzo.

Alcatel 3T 8 (2020) sarà disponibile in Italia a partire dal quarto trimestre 2020 per 129 euro.

Questi sono momentanemante i 3 tablet per le famiglie pensati da TCL, per maggiori informazioni, potete visitare il loro sito.