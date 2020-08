Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: ecco il primo gameplay trailer

in Kingdoms of Amalur Re-Reckoning potrai seguire tre strade per forgiare il tuo destino. Scegliendo “Finesse“, potrai avere l’accesso allo stile di un cacciatore silenzioso e di un feroce ladro. Con un arsenale di pugnali, Fae-Blades e archi infliggerai danni precisi ai tuoi nemici. Usa trappole, bombe, veleni o altri elementi per stare un passo avanti ai tuoi avversari. Scegliere “Finesse” significa scegliere uno stile di gioco molto duro: dovrai essere furtivo e rimanere nascosto per colpire i tuoi nemici. Sferra colpi critici, lascia sanguinare i tuoi nemici o utilizza il veleno.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà disponibile l’8 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4, in cui, proprio oggi, è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer della produzione. Infine, Le avventure ad Amalur continueranno nel 2021 con una nuovissima espansione Fatesworn.