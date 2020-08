Panda Global crea il primo elenco di Esports di Fall Guys al mondo

I Panda Global hanno colto l’occasione per formare un proprio elenco di professionisti di Fall Guys. Ammettiamolo, non ci voleva molto dato il successo del titolo, che i giganti degli Esport facessero un team apposito.

Si è parlato dunque di come potrebbe essere Fall Guys visto in chiave Esport, siccome si tratta comunque di ben 60 fagiolini che corrono e cadono tra le difficoltà delle mappe.

Dopo il minuscolo titolo di Mediatonic con un grande cuore lanciato il 4 agosto, Panda Global non ha impiegato molto ad affondare gli artigli in questo mercato inesplorato.

Il team si chiama ufficialmente Fall Pandas, che evoca immagini di quei video adorabili in cui i panda cadono da vari tronchi e piattaforme nei loro recinti dello zoo.

Speriamo che siano meno goffi delle loro controparti nella vita reale. Il team è guidato dallo streamer Zak “CONEY” Zeeks.

CONEY sembra una scelta logica considerando che la sua biografia su Twitter afferma già di essere un “Fall Guys World Champion”. La squadra è composta da giocatori già sponsorizzati da Panda Global, il che non sorprende considerando che tutti e quattro hanno giocato insieme a Fall Guys in streaming sin dal suo rilascio.

Non c’è modo di sfuggire a Fall Guys dopo che ha superato League of Legends come il gioco più trasmesso in streaming su Twitch, assicurandosi una media di 139.801 spettatori e raggiungendo regolarmente un picco di oltre 600.000. Non è chiaro come avrebbe funzionato la logistica della scena professionale dei Fall Guys , ma quando si è trattato della vittoria di CONEY come parte del torneo dieci / o, è stata la squadra a vincere il maggior numero di corone in 90 minuti.