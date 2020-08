Ys IX Monstrum Nox: svelata la data d’uscita

Come vi avevamo fatto sapere a giugno, Ys IX Monstrum Nox sarebbe arrivato in occidente nel 2021. Per il New Game+Expo il publisher NIS America si era limitato solo all’anno; ecco invece che poco fa sono state ufficializzate le date per l’Europa e il Nord America.

Ys IX Monstrum Nox sarà disponibile dal 2 febbraio 2021 su PlayStation 4, e durante l’estate 2021 su PC e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo filmato da parte della filiale americana di Nippon Ichi Software, che potete vedere qui sotto. Si tratta di un combat trailer che, non a caso, mostra i combattimenti contro i mostri.

Queste le caratteristiche principali del JRPG sviluppato da Falcom: