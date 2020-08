Werewolf The Apocalypse Earthblood: il titolo si mostra in un nuovo Cinematic Trailer

L’ultima volta che abbiamo potuto dare uno sguardo a Werewolf The Apocalypse Earthblood, è stato al Nacon Connect scorso, grazie al quale abbiamo potuto dare uno sguardo alla produzione targata Cyanide Studios, in arrivo nella giornata del 4 febbraio 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. Nella giornata odierna, è stato pubblicato un nuovo Cinematic trailer della produzione.

Nella clip video in questione, si vede un umano impegnato in uno scontro contro un Lupo Mannaro, ed è proprio questo ciò che si focalizza Werewolf The Apocalypse Earthblood. Prima della sua effettiva data d’uscita, ci aspettiamo ancora diverso materiale per il progetto.