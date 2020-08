Desperados III: data per il DLC Money for Vultures parte 1

Il contenuto scaricabile di Desperados III, “Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party” verrà lanciato per tutte le piattaforme il 2 settembre. Ad annunciarlo il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Mimimi Games.

“Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party” è la prima delle tre missioni incluse nel Season Pass. Le missioni seguono la storia di una nuova avventura ambientata dopo gli eventi del gioco principale.

Desperados III è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG.

Qui sotto potete vedere il trailer fatto uscire da THQ Nordic, qui invece, qualora lo vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione.