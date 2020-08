NBA 2k21: trailer su MyCareer e 2k Beach

Fra pochi giorni uscirà, su current gen, NBA 2k21, nuovo capitolo cestistico di Visual Concepts. Da qualche giorno negli store è disponibile la demo, e poco fa 2K Sports ha pubblicato un trailer che mostra la modalità MyCareer più la 2K Beach, nuova location per le partite nei campetti del vicinato.

“The Long Shadow” è il nome della modalità storia single player di quest’anno. Racconta la storia di Junior, “figlio di un amato giocatore di baseball che affronta le sfide per cercare di arrivare alla NBA, bilanciando l’eredità mentre si ritaglia la sua strada dal liceo al college”.

Questa modalità Storia includerà 10 università con licenza tra cui scegliere: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University e West Virginia. Inoltre, la modalità storia includerà gli attori Michael K. Williams (The Wire) e Djimon Hounsou (Guardiani della Galassia), oltre a Damian Lillard, Zion Williamson e altri giocatori professionisti.

Il comunicato stampa pubblicizza anche l’aggiunta di una funzione chiamata “2K Beach”, una nuova location per Il Vicinita nelle versioni current-gen di NBA 2K21. Sembra che 2K utilizzerà 2K Beach per eventi dal vivo, anche se al momento non ci sono dettagli su quali saranno.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che NBA 2K21 uscirà il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X.