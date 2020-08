Ni No Kuni Cross Worlds: pubblicato un nuovo trailer

Bandai Namco sta espandendo il franchise di Ni No Kuni. Dopo il secondo capitolo uscito nel 2018, è seguita una rimasterizzazione dell’originale, così come uno spin-off del film arrivato su Netflix all’inizio di quest’anno. L’iniziativa è poi proseguita con l’annuncio di un nuovo MMO per dispositivi mobile, Ni No Kuni Cross Worlds verso la fine dello scorso anno dallo sviluppatore coreano Netmarble.

Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, in cui vengono mostrate anche fasi di combattimento. Oltretutto, è stato aperto anche il sito ufficiale (unicamente in giapponese).

Sfortunatamente, sebbene Ni No Kuni Cross Worlds arriverà sia su Android che su iOS, al momento è previsto solo per una versione giapponese. Speriamo quindi che Net Marble lo possa portare anche da noi in occidente.

Questa la storia del gioco:

Sei un beta tester per il gioco di realtà virtuale “Soul Divers”. Man mano che avanzi nel gioco, inizi a notare che il mondo del gioco è reale. Dopo aver incontrato una donna misteriosa di nome Rania, impari la tua missione. Per portare a termine la tua missione, devi affrontare potenti nemici e ricostruire il regno … È possibile salvare dalla rovina i due mondi collegati?