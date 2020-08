Microsoft Flight Simulator: in arrivo la prima patch

Microsoft Flight Simulator 2020 è finalmente uscito, ed è meraviglioso. Il gioco sta riscuotendo un ampio consenso dalla critica, in gran parte dovuto all’incredibile risultato tecnico del gioco. Ma, sfortunatamente, come molte cose all’avanguardia della rispettiva tecnologia, i problemi riscontrati sono stati più di qualcuno, tanto che Microsoft ha persino compilato un elenco che propone delle varie soluzioni ai bug riscontrati nel titolo. Ad ogni modo, il gioco è pronto per la sua prima patch ufficiale, di cui ovviamente intendiamo parlarvi nel prossimo paragrafo.

Non sappiamo ancora esattamente quando verrà rilasciata suddetta patch, solo che sarà la prossima settimana. Appronterà migliorie ad una serie di problemi, come i quelli di stabilità che hanno portato a arresti anomali, il processo di installazione bloccato, il mancato download di contenuti eliminati, problemi con Simconnect, visualizzazione corretta della valuta e una miriade di altri. Se volete andare più a fondo nella faccenda, vi invitiamo a cliccare qui per farvi un’idea più chiara.

Microsoft Flight Simulator è ora disponibile su PC. Ovviamente, vi terremo aggiornati sulla data di rilascio della patch e sulle sue relative dimensioni.

PROBLEMI DI STABILITÀ

Il titolo non andrà più in crash quando diversi dispositivi di input / periferiche vengono scollegati

Il titolo non andrà più in crash quando il pacchetto TBM 930 viene eliminato

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE

Il processo di installazione non verrà più bloccato dopo una decompressione parziale di un pacchetto

Il processo di installazione non verrà più bloccato quando un account utente locale include caratteri non ASCII

Il processo di installazione non verrà più bloccato dopo una connessione ai server non riuscita

Il processo di installazione non visualizzerà più una schermata di onboarding vuota in determinate condizioni

Il titolo scaricherà un pacchetto critico mancante / eliminato per accedere al menu principale anche se la preferenza di salvataggio dei dati è impostata su offline (quando è disponibile una connessione Internet)

GESTORE DI CONTENUTI

Il titolo non scaricherà più automaticamente i pacchetti che sono stati eliminati tramite il gestore dei contenuti

Il gestore dei contenuti non si bloccherà più in uno stato di caricamento infinito se controllato offline

Il nome dell’autore dei pacchetti dovrebbe ora essere aggiornato correttamente

SIMCONNECT

Un calo significativo degli FPS durante l’utilizzo di Simconnect non dovrebbe più influire sull’esperienza

OTTIMIZZAZIONE

Le prestazioni del titolo sono state migliorate quando l’opzione Visualizza targhetta del nome è impostata su attiva

MERCATO