NBA 2K21: La mia Carriera e Quartiere in dettaglio

NBA 2K21 di 2K Games sta per fare capolino sugli scaffali, fisici e digitale, per le console current-gen. Data l’ormai prossima uscita, 2K ha recentemente rilasciato sul suo blog ufficiale un lungo post, che vi riassumeremo qui, riguardo due meccaniche e modalità importanti. Parliamo della modalità Carriera e un nuovo Quartiere.

“La mia Carriera“, così chiamata la modalità, è apprezzata da milioni di giocatori ogni anno e offre un’esperienza cestistica di stampo cinematografico, dove potrete costruire il vostro giocatore e portarlo all’apice della sua carriera. Qui sotto è possibile leggere un estratto direttamente dal blog.

La lunga ombra, la storia di quest’anno di NBA 2K21, racconta la storia di Junior, figlio di un amato giocatore. Nel suo percorso verso l’NBA, Junior affronterà diversi ostacoli e dovrà riuscire a gestire la sua storia personale facendosi un nome dalle superiori al college. Per rendere più realistica la storia, NBA 2K21 offrirà 10 college su licenza tra cui scegliere: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University e West Virginia.

Ovviamente arrivare al draft non è il traguardo finale, ma solo l’inizio del viaggio! Dovrete fare le scelte giuste, gestire le interviste con le squadre, dimostrare di essere bravi nel Combine NBA e migliorare le vostre quotazioni al draft per avere migliori probabilità di successo. Inoltre, La mia CARRIERA non sarebbe la stessa senza alcuni volti familiari. In NBA 2K21 incontrerete Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardiani della Galassia), Mireille Enos (The Killing, World War Z) e gli atleti di copertina Damian Lillard e Zion Williamson. Tutti insieme, daranno vita alla storia di Junior, ricca di emozioni e dal taglio cinematografico.

L’altra parte è invece dedicata al nuovo Quartiere, 2K Beach. Diciamo pure che, tale quartiere è, ovviamente, la zona relax dei giocatori.

Nel Quartiere, i giocatori vivono la propria vita virtuale giorno dopo giorno, immersi nella cultura cestistica. Volete competere in partite di streetball 3 contro 3? Giocare partite importanti Pro-Am 5 contro 5? Oppure semplicemente sfoggiare le ultime novità in fatto di abbigliamento, scarpe e altro? In NBA 2K21 ci sono tantissime cose da fare e tantissimi modi di esprimere se stessi.

Vi sono altri punti rilevanti da leggere e ve li riportiamo brevemente qui sotto. In calce alla notizia potete visionare il trailer rilasciato in queste ore.

WNBA – la WNBA torna con la modalità Gioca ora e Stagione, vivi il basket femminile!

– la WNBA torna con la modalità Gioca ora e Stagione, vivi il basket femminile! Il mio GM/La mia LEGA – Siediti nella poltrona del capo e prendi decisioni che non riguardano solo il tuo giocatore o la tua squadra, ma l’intera organizzazione e la lega stessa.

– Siediti nella poltrona del capo e prendi decisioni che non riguardano solo il tuo giocatore o la tua squadra, ma l’intera organizzazione e la lega stessa. GIOCA ORA – Scendi rapidamente in campo in una partita veloce contro un amico o l’IA e disputa 4 intensi quarti di basket NBA 2K.

Manca oramai poco all’uscita di NBA 2K21, destinato ad arrivare il 4 settembre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Windows 10 e Google Stadia e in arrivo anche per next-gen.