Europlay Games Contest: l’Italia in gara con Baldo The Guardian Owls

È finalmente arrivato il grande giorno. L‘EuroPlay Games Contest, che si terrà in ambito gamescom, entra nella fase finale, fase incui si deciderà il vincitore. Tra gli studi in competizione, abbiamo anche lo studio NAPS Team, software house italiana dietro Baldo The Guardian Owls.

Proprio così, lo studio NAPS Team rappresenterà l’Italia durante la competizione. Dalle 19.00 di questa sera sarà possibile seguire l’evento sulle piattaforme social di Ukie, organizzatrice dell’iniziativa, e si potrà votare per il proprio gioco preferito.

Per supportare Baldo The Guardian Owls sarà sufficiente visitare entro le 19.50 il sito web che sarà condiviso durante la cerimonia ed esprimere la propria preferenza per il titolo dell’italianissima NAPS Team.

La serata di EuroPlay Games Contest sarà trasmessa in live streaming su Twitch. In tale competizione, i 15 studi di sviluppo presenteranno in anteprima mondiale il titolo non ancora pubblicato ed il vincitore sarà proclamato in diretta al termine dell’evento.

Baldo The Guardian Owls è un viaggio nel mondo di Rodia, una terra magica piena di misteri da scoprire, un’avventura RPG ricca di azione, di enigmi e intricati sotterranei da esplorare. Il giocatore avrà modo di viaggiare in un vasto mondo alla scoperta di tante città, combattendo contro temibili nemici, individuando templi nascosti e raccogliendo oggetti per ottenere nuove armi e oggetti da utilizzare. Vi lasciamo al trailer del gioco.