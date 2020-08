Ratchet & Clank Rift Apart: mode per 4K in arrivo

Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac Games ha avuto un impatto significativo alla Gamescom Opening Night Live di ieri sera. Non solo ha mostrato una demo di gioco di sette minuti non tagliata, ma ha confermato che il platform sarebbe stato lanciato nella stessa finestra di lancio della Playstation 5. In una nuova intervista con Famitsu, il regista Mike Daly ha anche rivelato che ci sarebbero state due modalità grafiche in offerta: risoluzione 4K a 30 frame al secondo e 60 frame a una “risoluzione inferiore”.

La possibilità di giocare a 60 frame al secondo è stata ulteriormente confermata dallo sviluppatore su Twitter. Come osservato da Gematsu, anche Daisuke Ishidate, produttore di localizzazione di Sony Interactive Entertainment Japan Asia, ha parlato di queste opzioni:

“A partire dalla seconda metà dell’era Playstation 3, abbiamo scelto di realizzare giochi Ratchet & Clank con una splendida grafica eliminando i 60 frame al secondo dell’era Playstation 2 a favore di 30 frame, e il gameplay stesso è stato costruito sul presupposto di giocare in 30 frame. Questa volta, i giocatori potranno scegliere tra il percorso di 60 fotogrammi al secondo dell’era PS2 o il percorso con risoluzione più alta e 30 fotogrammi al secondo dell’era PS3 e successive. “



Resta da vedere quale potrebbe essere questa “risoluzione inferiore”, ma è probabile che Insomniac la stia ancora ottimizzando, prima di confermare il tutto ufficialmente. Ratchet and Clank: Rift Apart potrebbe uscire vicino alla finestra di lancio della PS5, ma né il gioco né la console hanno una data di rilascio definitiva. Voci indicano che la Playstation 5 potrebbe essere disponibile a metà novembre, ma rimanete sintonizzati per eventuali annunci ufficiali.