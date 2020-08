Everspace 2: nuovi video gameplay dalla gamescom

Sulla via per il suo lancio nel programma Accesso Anticipato di stea, Rockfish Games, creatori di Everspace 2, hanno colto l’occasione per rilasciare due nuovi trailer. Il primo è piuttosto breve e evidenza la sbalorditiva grafica in azione. Il secondo si fa più interessante. Riguarda infatti la telecamera libera, la personalizzazione dell’abitacolo e una meccanica utile al volo nello spazio più realistico. Potrete trovare entrambi i trailer in calce alla notizia.

Inoltre, Rockfish Games ha confermato che Union, un punto di scambio merci spaziale, sarà già disponibile al lancio dell’accesso anticipato. Oltre alle location “fatte a mano”, sono presenti anche ambienti da esplorare creati proceduralmente. Se questo non dovesse essere ancora ababstanza, il titolo vedrà il ritorno degli Okkar (conosciuti da chi ha già giocato il primo titolo).

I giocatori della closed alpha dovrebbero prendere nota del fatto che vi saranno due nuove classi di navi, contenuti aggiuntivi al gameplay, miglioramenti generali del titolo e un più alto level cap da raggiungere. Everspace 2 è atteso per il rilascio in Accesso Anticipato su Steam, PC, a dicembre (sebbene fosse atteso per settembre inizialmente). Vi informiamo inoltre che è atteso anche in versione console per Playstation 4 e Xbox One. GamesVillage vedrà di tenervi aggiornati per ogni novità a riguardo quindi, rimanete con noi!