The King’s Man: l’uscita è posticipata al 2021

L’uscita di The King’s Man, l’ultimo film di Matthew Vaughn della serie Kingsman, è stata di nuovo posticipata, questa volta al 2021. The King’s Man sarà il terzo film della popolare serie basata sui fumetti di Dave Gibbons e Mark Millar. Tuttavia, The King’s Man non è un seguito diretto di Kingsman: The Golden Circle del 2017, sarà invece un prequel che si svolgerà circa cento anni prima del film originale di Kingsman. Il film è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Rhys Ifans.

Come ogni altro film importante nel 2020, The King’s Man è rimasto dalla pandemia di COVID-19. Mentre alcune parti del mondo sono riuscite a riaprire le sale cinematografiche (Italia compresa), negli Stati Uniti molte catene hanno appena iniziato a riaprire. Diverse grandi città, tra cui Los Angeles e New York, non possono però ancora riaprire a causa delle normative statali. Considerando che queste due città costituiscono un’enorme quantità di vendite di biglietti per le nuove uscite, l’apprensione degli studios per il rilascio dei loro grandi film ora è comprensibile.

Secondo Variety quindi la data di uscita del film è stata spostata dal 18 settembre 2020 al 26 febbraio 2021. Sfortunatamente, questa non è la prima volta in cui il rilascio del film è stato rimandato. La data di uscita iniziale del era in realtà il 15 novembre 2019, è stato posticipato al 14 febbraio 2020 e poi di nuovo a settembre. Il suo ritardo iniziale era dovuto all’acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox, che ha avuto un impatto su molti film. Tuttavia, quella mossa si è rivelata la scelta sbagliata, poiché The King’s Man non sarebbe stato influenzato dal coronavirus se fosse stato rilasciato l’anno scorso.

La pandemia in corso però dà la quasi totale certezza che le nuove uscite non potranno avere le entrate al botteghino che avrebbero avuto prima del COVID-19. Inoltre, al di fuori di un trailer e di alcune nuove foto, la Disney non ha fatto molto per promuovere The King’s Man. Rimandare il film al 2021 almeno gli dà abbastanza tempo che, si spera, le cose saranno relativamente sotto controllo una volta uscito.Speriamo non ci saranno ulteriori ritardi, noi vi terremo aggiornati.