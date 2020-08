Raya and The Last Dragon: ecco chi è la protagonista

Con una mossa storica, la Disney ha scelto di ripensare il cast dell’imminente avventura animata Raya and The Last Dragon, dando il ruolo da protagonista a Kelly Marie Tran (Star Wars: Gli ultimi Jedi) Scritto da Adele Lim (Crazy Rich Asians) e Qui Nguyen e diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting), il film è ambientato nel misterioso regno di Kumandra ed è incentrato sulla guerriera Raya mentre cerca l’ultimo drago prima che Druun, una forza malvagia, distrugga il regno. Il ruolo della protagonista era originariamente stato assegnato a Cassie Steele (Rick e Morty), ma i realizzatori e lo studio hanno scelto di adattare la loro visione e assegnare a Kenny Marie Tran il ruolo di Raya. Jennifer Lee, Chief Creative Officer di Walt Disney Animation Studios ha dichiarato:

“Come registi, Don e Carlos portano una combinazione di know-how nell’animazione e narrazione emozionante a Raya and the Last Dragon, portando la nostra avventura fantasy a livelli sorprendenti, originali e dinamici. Entrambi hanno visto il potenziale di questo film e avevano una visione forte della storia, soprattutto per il nostro personaggio principale, interpretato dalla meravigliosa e talentuosa Kelly Marie Tran. E non è un’impresa da poco, i registi Don e Carlos, gli scrittori Qui e Adele e l’intera troupe di 400 artisti della Disney Animation stanno girando questo film insieme, mentre sono separati e lavorano da casa.”

Raya and the Last Dragon, che è anche co-diretto da Paul Briggs (Zootopia) e John Ripa, arriverà al cinema il 12 marzo 2021.