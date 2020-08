Altered Carbon è stata cancellata da Netflix

Deadline ha riportato che Netflix ha cancellato la serie di fantascienza Altered Carbon dopo due stagioni. La decisione del colosso dello streaming di non andare avanti con una terza stagione non sembra correlata alla pandemia in corso, ma dal processo di revisione di Netflix “spettatori standard vs rinnovo dei costi”.

Nella seconda stagione, Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) ha assunto il ruolo di Takeshi Kovacs. Kovacs è un ex soldato che è diventato un rivoluzionario, poi un mercenario a contratto. Aggressivamente indipendente, Kovacs giura di essere fedele a nessun uomo o donna tranne uno: Quellcrist Falconer. La sua eterna ricerca per riconnettersi con lei abbraccia diversi secoli, pianeti e terre.

La seconda stagione ha anche Lela Loren (Power) nel ruolo di Danica Harlan, Simone Missick (Luke Cage) nel ruolo di Trepp, Dina Shihibi (Daredevil) nel ruolo di Dig 301, Torben Liebrecht (Operation Finale) nel ruolo del colonnello Ivan Carrera e James Santo nel ruolo di Tanaseda Hideki.

La seconda stagione di otto episodi di Altered Carbon, prodotta da Skydance Television, ha visto Laeta Kalogridis tornare come co-showrunner e produttore esecutivo insieme ad Alison Schapker (Alias, Almost Human, Fringe). David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross sono i produttori esecutivi di Skydance, con James Middleton (Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator: The Sarah Connor Chronicles) come produttore esecutivo.

Basato sui classici romanzi di fantascienza di Richard K. Morgan, Altered Carbon è un’intrigante storia di omicidio, amore, sesso e tradimento, ambientata a più di 300 anni nel futuro. Nella prima stagione – attualmente disponibile per lo streaming su Netflix – la società è stata trasformata dalla nuova tecnologia, la coscienza può essere digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili, la morte non è più permanente. Takeshi Kovacs è l’unico soldato sopravvissuto in un gruppo di guerrieri interstellari d’élite sconfitti in una rivolta contro il nuovo ordine mondiale. La sua mente è stata imprigionata, “nel ghiaccio”, per secoli fino a quando Laurens Bancroft (James Purefoy), un uomo incredibilmente ricco e longevo, offre a Kovacs la possibilità di vivere di nuovo. In cambio, Kovacs deve risolvere un omicidio … quello dello stesso Bancroft.