Chadwick Boseman: è morto l’attore di Black Panther

Chadwick Boseman, attore che aveva dato il volto a Black Panther nel film Marvel, è morto a 43 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon durata 4 anni, diagnosticatagli nel 2016 in stadio III per poi raggiungere negli anni lo stadio IV.

Aveva lavorato, tra gli altri, a Marshall (interpretava l’avvocato Thurgood Marshall), City of Crime (Andre Davis), fino all’ultimo film Da 5 Bloods (Norman Holloway) di Spike Lee uscito quest’anno. Come si legge sui suoi profili social, l’onore della sua carriera è stato proprio quello di portare Re T’Challa in vita su Black Panter. Film questo che, per la prima volta nell’universo Marvel, era dedicato ad un supereroe di colore, e che vinse tre statuette agli Oscar 2019. Le riprese del seguito di Pantera Nera sarebbero dovute iniziare a marzo 2021.

Grande appassionato di pallacanestro, era stato protagonista durante la gara delle schiacciate del 2018 di un siparietto con Victor Oladipo, dove cedeva la maschera da pantera al giocatore degli Indiana Pacers per fare la Black Panther Dunk.

Chadwick Boseman se n’è andato nella sua casa, con la moglie e la famiglia al fianco, e questo qui sotto è il messaggio lasciato sui profili social dell’attore statunitense.