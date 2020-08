Future Game Show: ecco i titolo mostrati

Dopo essere andato in scena a giugno, nella notte è tornato il Future Game Show, evento presentato da GamesRadar dove è stata mostrata una lunga carrellata di giochi nelle due ore di spettacolo.

Tra i titoli di punta spicca sicuramente il nuovo gameplay trailer di Assassin’s Creed Valhalla, dove il narrative director parla del mondo mitologico dietro al gioco, mostrando lo scontro contro il cane demonio Black Shuck.

Per quanto riguarda Watch Dogs Legion, invece, viene mostrato come reclutare i rivoluzionari nel titolo Ubisoft.

Nell’edizione definitiva di Mafia il presidente di Hangar 13 Games fa una panoramica su trama a gameplay della saga, che tornerà il 25 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per quanto riguarda invece Lord of the Rings Gollum, il nuovo filmato si concentra sulla storia, e sull’importanza delle scelte di dialogo, per far prevalere Gollum o Smeagol.

Per Crash Bandicoot 4 It’s About Time sono stati mostrati più nel dettaglio i livelli Flashback Tapes, annunciati all’apertura della gamescom.

E poi ancora, sono stati mostrati gameplay eclusivi per titoli come Serious Sam 4 e Marvel’s Avengers.

Ma sono stati veramente tanti i giochi fatti vedere. Qui sotto potete vedere l’elenco completo e, in fondo alla notizia, potete vedere tutto l’evento andato in onda:

Die By The Blade

Bullets per Minute

Quantum Error

Song of Horror

Smalland

Love

Sable

Tanderfoot Tactics

Puyo Puyo Tetris 2

Survivalist

Lemnis Gate

Monster Harvest

Gibbous

Mini Motor Racing X

Crown Trick

Inkulinati

Werewolf the Apocalypse

Chinatown Detective Agency

Deathground

Epic Chef

Cris Tales

Medieval Dinasty

Morbid The Seven Acolytes

Ones to Watch

Carto

Ring of Pain

Ikenfell

Struggling

Operation Tango

You Can Pet The Dog

Rune II

Sherlock Holmes Chapter One

Call of The Sea

In Sound Mind

Second Extintion

Sam And Max: This Time It’s Virtual!

Bright Memory

Questo il video completo del Future Game Show.