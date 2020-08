Serious Sam 4: Sam entra in vaticano con la “papa mobile”

Serious Sam 4 è probabilmente uno dei titoli FPS più attesi del 2020, dopo 7 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo della saga, Sam sembra essere pronto per tornare in azione per una nuova avventura e sembra proprio che, alcune fasi del gioco, saranno ambientate proprio nel nostro bellissimo paese.

Con l’ultimo Trailer, la Croateam ha voluto dare il meglio di se, mostrando non solo Sam nella sede del Vaticano, ma anche a bordo della “Papa Mobile” che, in realtà, altro non è che un Mech Enorme armato di missili e mitragliatori (Prevedibile, visto che siamo in un Serious Sam).

Anche se il trailer è molto breve, è bellissimo vedere come il gioco riesca a ricreare i bellissimi paesaggi italiani alla perfezione, mischiandoli con la tipica azione sanguinolenta (e anche un poco satirica) tipica della serie dei Serious Sam.

Personalmente, non vediamo l’ora di giocare questo fantastico titolo, sperando che sia fedele ai trailer e che sia in grado di regalarci tante emozioni come già è successo per i precedenti titoli della saga.