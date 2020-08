Galaxy S20 FE 5G: Leakate alcune immagini online

Il Galaxy S20 FE è uno smartphone pensato per essere il successore del Galaxy S10 Lite. In precedenza era stato affermato che il Galaxy S20 FE sarebbe arrivato in sei diverse opzioni di colore e nelle varianti 4G e 5G. L’ultimo rapporto di DealNTech mostra i prezzi per il dispositivo in dollari canadesi.

Il database in questione, ha rivelato un prezzo di 1.148,65 CAD per il dispositivo. Ovver, circa 800 €, e le opzioni di colore si rivelano essere: blu scuro, lavanda, verde acqua, rosso, bianco e arancione.

Il Samsung Galaxy S20 FE arriverà nelle varianti 4G e 5G, a seconda del mercato. Avrà all’incirca le stesse dimensioni del Galaxy S20+, ma con un display leggermente più piccolo che misura circa 6,5 ​​pollici e con gli angoli arrotondati un po’ più stretti.

Si dice che il sistema a tripla fotocamera sia composto da una fotocamera principale da 12 MP, una ultra wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP e arriverà con una batteria da 4.500 mAh.

Per quanto riguarda la data di rilascio, le informazioni sono ancora poche, ma si suppone che sarà disponibile verso Ottobre.