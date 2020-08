Post Malone si unisce al gruppo Envy Gaming

Post Malone ha acquistato una quota di partecipazione della Envy Gaming. Ora è il proprietario parziale di diversi elenchi di Esport, tra cui Dallas Fuel della Overwatch League e Dallas Empire della Call of Duty League.

L’artista musicale di 25 anni viene dal Texas settentrionale, dove hanno sede Envy e tutte le sue attività. Malone ha detto che negli ultimi tempi stava cercando un modo per entrare nella scena degli Esport e questa mossa è arrivata al momento perfetto.

Sono cresciuto in Texas e ho giocato tutta la mia vita, quindi mi è sembrato giusto. Ho sempre voluto far parte dell’introduzione dei giochi nel mondo dello sport professionistico, quindi essere coinvolto in ciò che Envy sta facendo nella mia città natale sembra una misura perfetta.

Malone ha precedentemente collaborato con HyperX per lanciare la sua linea di cuffie da gioco e ospitare streaming per il marchio. Raramente trasmette anche sul suo canale Twitch personale , giocando a giochi come PUBG .

Questo accordo è in lavorazione da tempo ormai. Mike Rufail, proprietario e chief gaming officer di Envy, e Malone si sono tenuti in contatto sulle partnership dall’anno scorso.

Ho incontrato Post per la prima volta al Posty Fest di Arlington lo scorso novembre. Abbiamo fatto una chiacchierata molto reale sul suo amore per i videogiochi. È un vero giocatore che mette molto impegno e personalità in tutto ciò che fa. Non potrei essere più felice di averlo fatto investire e costruire con noi .