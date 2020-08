L’Indonesia riconosce gli Esport come uno sport

Gli Esport sono stati ufficialmente riconosciuti come sport in Indonesia, il tutto durante la Conferenza nazionale 2020 di Central KONI di questa settimana.

Come riportato da VPEsports , il Ministero della gioventù e dello sport indonesiano e il Comitato sportivo nazionale indonesiano (KONI) hanno ufficialmente riconosciuto gli Esport come uno “sport compiuto” nel paese del sud-est asiatico e hanno nominato PB Esports Indonesia come “l’unica istituzione che copre gli Esport come uno sport di successo in Indonesia sotto KONI. “

Questo significa che gli Esport potrebbero essere inclusi come sport ufficiale in competizioni nazionali come la National Sports Week (PON o “Pekan Olahraga Nasional”).

Lo scorso ottobre, il CIO e Intel hanno annunciato l’Intel World Open, una competizione di Esport che avrebbe dovuto svolgersi in vista delle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo. Sfortunatamente, a causa della pandemia COVID-19, l’evento Intel e le Olimpiadi estive del 2020 sono state spostate da luglio di quest’anno al 2021 .