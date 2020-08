Eiyuden Chronicle: conclusa la campagna Kickstarter

Oggi, 29 agosto, si è chiusa la campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, JRPG in sviluppo da parte di Rabbit & Bear Studios, che vede nel team Yoshitaka Murayama (director, producer, co-creatore della serie Suikoden) e Junko Kawano (character designer di Suikoden). Fin da subito la campagna crowdfunding era partita bene, finendo con numeri incredibili. Le donazioni hanno infatti sfiorato i quattro milioni di euro (più di 481 milioni di Yen).

Qui sotto potete vedere uno degli ultimi video pubblicati, che mostra alcune delle caratteristiche che saranno presenti nel gioco: dai 110 personaggi da poter scegliere, ai mini giochi che saranno presenti, fino alla localizzazione in ben 11 lingue (italiano compreso). Ricordiamo che il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Playtation 4, Xbox One e un potenziale successore di Nintendo Switch per l’autunno 2022.

Come spiegato in un nuovo post sul Kickstarter, l’ultimo stretch goal, “A Quiet Place”, è per un gioco companion, un RPG town creation sviluppato dallo studio giapponese NatsumeAtari, noto per giochi come The Ninja Saviors e Wild Guns. (Da non confondere con Natsume, con sede negli Stati Uniti, che possiede la proprietà Harvest Moon.) Questo gioco uscirà prima di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e presenterà una varietà di minigiochi “lifestyle” che consentiranno ai giocatori di raccogliere una varietà di materiali diversi per costruire la loro città, fattoria e casa. Questi materiali sarebbero quindi trasferibili al gioco principale al momento del lancio, per fornire un vantaggio nella creazione di oggetti, armature e altro. Alcuni dei personaggi che appaiono nel gioco principale dovrebbero apparire nel gioco companion e potrebbe esserci anche una sorta di meccanica di battaglia.