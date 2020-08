Remothered Broken Porcelain: nuovo trailer dal gamescom

Remothered Broken Porcelain torna a mostrarsi. Dopo il trailer Ashman Residents, il publisher Modus Games e gli sviluppatori italiani di Stormind Games hanno fatto uscire, per questa gamescom 2020 un nuovo filmato (via IGN) del loro horror, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Niente è quello che sembra mentre Jen e la sua nuova amica Linn esplorano un terrificante maniero in un nuovo trailer di Remothered: Broken Porcelain, dove ogni sorta di oscuri segreti si nascondono nei corridoi.

Lasciandovi al trailer, ricordiamo che il gioco, che inizialmente doveva uscire a fine agosto, sarà disponibile a partire dal 20 ottobre su Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).