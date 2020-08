Assassin’s Creed Valhalla torna con le bestie mitiche durante il Future Games Show

Il franchise di Assassin’s Creed ha sempre fatto affidamento su un setting di base storica ma, da un po’ di tempo a questa parte, Ubisoft ha deciso che, per il suo terzo titolo “ringiovanito” Assassin’s Creed Valhalla, il setting storico non basta più ormai. Infatti, dal Future Games Show possiamo dare una nuova occhiata al titolo, dove stavolta fanno la loro comparsa bestie mitologiche norrene.

I nemici di cui stiamo parlando non sono alla pari delle divinità greche di Odyssey, ma combatteremo contro una gigantesca creatura simil lupo, così come contro tre sorelle che hanno abilità diverse dalla norma (sebbene probabilmente usino allucinogeni contro i loro nemici, quindi spiegato così l’arcano), o ancora sei guerrieri seguaci di un leggendario guerriero vichingo arrivato prima del protagonista.

Ovviamente questi sono nemici decisamente meno “mitici” rispetto all’ultimo titolo di Ubisoft uscito ma, ovviamente, ciò che potrete vedere sotto è solo un assaggio. Ergo, possiamo aspettarci di tutto. E ricordiamo che, purtroppo, esistono i DLC. Assassin’s Creed Valhalla è previsto per il 17 novembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e in più le console next-gen.