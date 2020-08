Microsoft Flight Simulator: il bellissimo Medio Oriente nel nuovo trailer

Microsoft Flight Simulator è tornato, finalmente, nell’anno 2020. Il livello grafico del titolo è tra i più stupefacenti dell’anno. Molti giocatori hanno “usato il gioco” per volare sopra varie location e ora abbiamo la possibilità di vederne alcune tramite il nuovo trailer delle regioni asiatiche e mediorientali.

Trovate il trailer in calce alla notizia e, per quanto sia complicato dire quanto bello possa essere, è meglio dargli un’occhiata direttamente, piuttosto che leggere una descrizione che non renderebbe. Il trailer mostra come sia possibile volare su molte città diverse e come possa far immergere così tanto il giocatore da farlo sembrare lì in carne ed ossa.

Microsoft Flight Simulator è disponibile ora su PC ma ricordiamo che il titolo targato Asobo Studio arriverà anche su console in un secondo momento ancora sconosciuto. Il gioco riceverà anche la sua prima patch importante che potete leggere qui.