Marvel’s Avengers: Battle-Pass in arrivo per ogni eroe

Square Enix ha affermato che contano di supportare Marvel’s Avengers con un “potenti” contenuti post-lancio per far sì che gli utenti continuino a giocare al titolo con modello a servizio. Ovviamente, il nuovo contenuto verrà sotto forma di nuovi eroi giocabili, aree e contenuti di storia.

Inoltre, ci saranno le Carte Sfide Eroe, le quali non sono altro che dei Pass Battaglia del gioco e, in un recente post sul blog ufficiale, il quale principalmente enuncia le novità comsetiche ed altro di questo genere, Crystal Dynamics ha spiegato come queste Carte funzioneranno. Ogni personaggio giocabile avrà una sua Carta Sfida Eroe (vale a dire un suo Pass Battaglia ad hoc) ed ognuna di queste carte avrà 40 tier di ricompense, gratuite e premium.

Da notare che, mentre le Carte Sfide Eroe per i primi sei eroi disponibili al lancio sarà completamente gratuito, gli altri Battle Pass per eroi aggiunti nel tempo (come Hawkeye e Spider-Man) dovrà essere acquistato individualmente (ovviamente solo per le ricompense premium). Ogni Battle Pass costerà 1000 crediti e, con la possibilità di acquistare minimo 500 crediti a $5, il totale arriva automaticamente a $10.

Marvel’s Avengers arriverà il 4 settembre per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Google Stadia con una day one patch da ben 18 GB. Un ultimo War Table prima dell’uscita si terrà il giorno 1 settembre, con un nuovo eroe post-lancio da scoprire.