Wonder Boy Asha in Monster World: trailer di debutto

ININ Games e lo studio di sviluppo Studio Artdink hanno finalmente rilasciato il trailer di debutto per il nuovo remake di Monster World IV, Wonder Boy Asha in Monster World. Potete trovare il trailer in calce alla notizia e qui sotto una panoramica di quello che offrirà il titolo.

Wonder Boy Asha in Monster World è un gioco action platform e remake della versione Genesis di Monster World IV, sviluppato ai tempi da Westone Bit Entertainment e rilasciato da Sega come ultimo ttiolo della serie Wonder Boy nel 1994.

La storia parla di Asha, appena divenuto un guerriero per la sopravvivenza del suo regno. Gli invasori proveranno a prendere il possesso del mondo catturando i 4 Spiriti. Asha parte in un viaggio per salvare gli Spiriti assieme alla misteriosa creatura Pepelogoo, conosciuta nella capitale Rapadanga.

Grazie a Pepelogoo, Asha potrà combattere e, i giocaotri potranno farlo con doppi salti, gliding, e andranno avanti risolvendo rompicapi grazie all’aiuto della misteriosa creatura. Saranno presenti elementi RPG, come l’equipaggiamento e l’acquisto di questo tramite l’oro ricevuto sconfiggendo i nemici.

Il titolo è un full remake dell’action 2D side-scrolling Monster World IV con una grafica rifatta in 3D, miglioramenti tecnici notevoli e gameplay rifinito per un’esperienza più moderna. Oltre ai vari miglioramenti grafici, nuove modalità sono state aggiunte e sono in progetto altre novità. Per la prima volta, la serie avrà anche un doppiaggio per i personaggi principali.

Wonder Boy Asha in Monster World arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam nei primi mesi del 2021 con lancio globale.