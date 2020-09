Uscite del mese di settembre 2020 su PC e console

Nonostante un mese non troppo calmo appena trascorso, a partire da settembre 2020, le cose si fanno sempre più interessanti al livello di uscite videoludiche. Di conseguenza, a partire da questo momento, speriamo che abbiate tenuto i vostri risparmi nel portafoglio, poiché a settembre ci saranno diverse produzioni interessanti: Marvel’s Avengers, Iron Harvest, Spellbreak, Tell Me Why Capitolo Due, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Crysis Remastered. Insomma, diverse produzioni ci attendono in questi 30 giorni, ed in questo articolo andremo a scoprire quando arriveranno sul mercato odierno.

1 settembre: Crusader King III (PC)

Paradox Development Studio ci porta il sequel a settembre 2020 di uno dei giochi di strategia più popolari di sempre. Crusader Kings III (ecco la nostra recensione) è l’erede di una lunga serie di esperienze nel genere della grand strategy storica e arriva con tante nuove strade con cui portare la tua casata reale al successo.

1 settembre: Iron Harvest (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Iron Harvest (qui la nostra recensione) è un gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato in una realtà alternativa del cosiddetto 1920, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi, in una combinazione di epiche campagne per giocatore singolo e in coop, nonché di scontri sul campo di battaglia ricchi di azione per chi preferisce la modalità multigiocatore: Iron Harvest è il classico gioco strategico in tempo reale che i fan aspettavano da tempo.

1 settembre: MX vs ATV All Out (Nintendo Switch)

In MX vs ATV All Out scegli fra moto, ATV e UTV, definisci lo stile del tuo pilota e il tuo Complesso e sfreccia in spettacolari mondi di gioco, sfidando gli avversari in diverse modalità. La nuova modalità Freestyle permetterà al giocatore di vincere le partite con stile. Presente anche una modalità multigiocatore, dove gli utenti possono dimostrare la propria bravura in sessioni online.

3 settembre: Spellbreak (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One)

Spellbreak è un gioco multiplayer d’azione di magia in cui scatenerai il tuo mago guerriero interiore. Domina la magia elementale che si avvicina al tuo stile di gioco e lancia potenti combinazioni di incantesimi per soggiogare gli altri giocatori delle Hollow Lands. Inoltre, la software house ha implementato il cross play, dando modo ai giocatori di giocare con gli utenti su più piattaforme.

3 settembre: Tell Me Why Capitolo Due (PC e Xbox One)

Tell Me Why è l’ultima avventura narrativa di Dontnod Entertainment, lo studio responsabile della realizzazione legata alla serie di Life is Strange. In questa storia profonda e ricca di mistero, i gemelli Tyler e Alyson Ronan usano il loro legame sovrannaturale per svelare i segreti della loro infanzia bella ma addormentata, trascorsa in una magnifica cittadina in Alaska. Il capitolo due arriverà a settembre 2020 su PC e Xbox One.

3 settembre: WRC 9 (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Leader indiscusso della simulazione off-road, il franchise WRC torna alla carica con un gameplay ancora più realistico e più contenuti che mai: 3 nuovi rally, 35 nuove prove speciali, creazione di campionati personalizzati e suoni del motore completamente riveduti a settembre del 2020 su PC, Xbox One e Playstation 4.

4 settembre: Doraemon Story of Season (PlayStation 4)

Il gioco agricolo di Doraemon arriverà a settembre su PlayStation 4. Nobita e i suoi amici iniziano la spensierata e commovente vita contadina in Natura, la città originale del gioco, dove sorge un misterioso grande albero. Coltivare i raccolti e prendersi cura di cavalli, mucche e altri animali, tutti elementi unici della serie Story of Season. Esplorate la città, vivete avventure, catturate insetti e fate molto di più sulla vasta mappa di Natura.

4 settembre: Marvel’s Avengers (PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia)

Marvel’s Avengers è un gioco action in terza persona che presenta delle meccaniche di gioco in solitaria o cooperativa con protagonisti i Vendicatori. Unisciti online a squadre di massimo quattro giocatori, padroneggia abilità straordinarie, personalizza una gamma di eroi in continua crescita e difendi la Terra da minacce sempre più terribili. Il titolo incomincia con l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione.

4 settembre: NBA 2K21 ( PlayStation 4, Xbox One e PC, Nintendo Switch e Google Stadia)

NBA 2K21 è l’ultimo capitolo della famosissima serie campione di vendite NBA 2K e uno dei principali punti di riferimento nel panorama dei titoli sportivi. Grazie ai considerevoli miglioramenti apportati alle meccaniche di gioco, alla grafica, alle funzionalità online competitive e relative alla community nonché alle numerose modalità di gioco, NBA 2K21 regala un’immersione unica nel suo genere in tutte le sfaccettature del basket e della cultura NBA. Siete pronti ad invadere il campo da gioco a settembre del 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia?

4 settembre: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Ecco che questo mese arriva uno più iconici giochi di skateboard mai realizzati: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Vai in skate con il leggendario Tony Hawk e tutto il roster dei professionisti di skateboard, modalità originali e sfida gli amici con le modalità locali per 2 giocatori.

8 settembre: AVICII Invector (Nintendo Switch)

Creato in collaborazione con il compianto DJ superstar, AVICII Invector è un’esperienza di gioco avvincente e frenetica. Lasciati trasportare dalle melodie vocali, muoviti tra le frequenze e sfida ogni beat di 25 grandi hit di AVICII, tra cui i successi in cima alle classifiche mondiali: Without You, Wake Me Up e Lay Me Down.

8 settembre: Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Ritorna un successo degli RPG dalle menti dello scrittore di bestseller R.A. Salvatore, del creatore di Spawn, Todd McFarlane e del lead designer di Elder Scrolls IV Oblivion, Ken Rolston, ecco che arriva a settembre Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Rimasterizzato con grafica più aggiornata e gameplay migliorato, Re-Reckoning offre intensi combattimenti RPG personalizzabili in un immenso mondo di gioco. Scopri i segreti di Amalur, dalla vibrante città di Rathir alla vasta regione di Dalentarth, fino alle cupe caverne della Sala dei briganti. Salva un mondo lacerato da una guerra spietata e appropriati del segreto dell’immortalità nei panni del primo guerriero sottratto al freddo abbraccio della morte.

8 settembre: RPG Maker MV (PlayStation 4 e Nintendo Switch)

RPG Maker MV è nato per soddisfare il desiderio di creare un RPG originale senza conoscenze di programmazione. Sono passati quattro anni dal rilascio del precedente. Il panorama del gioco, soprattutto per gli RPG, è cambiato molto. Così come sono cambiate le esigenze degli utenti. RPG Maker MV permette di realizzare i sogni di molti dei suoi fan, poiché ora si possono creare giochi di ruolo per MacOSX, Android e iPhone.

10 settembre: Metal Max Xeno Reborn: (PlayStation 4)

Metal Max Xeno Reborn, il remake dell’omonimo JRPG uscito appena l’anno scorso su PlayStation 4 e PlayStation Vita. L’opera presenterà infatti una grafica più realistica con ambientazioni e funzionalità completamente rinnovate. I personaggi, disegnati da Oda Non, manterranno invece un’estetica che richiama il mondo degli anime. Il gioco fa parte del progetto per il 30° anniversario dello storico franchise.

10 settembre: Tell Me Why Capitolo Tre: (PC e Xbox One)

Capitolo conclusivo della storia passata di Tyler e Alyson Ronan, fratelli gemelli separati dalla nascita a causa di un problema avvenuto in passato. Entrambi i ragazzi saranno pronti a scoprire la verità che gli attende dopo l’omicidio della madre: Mary-Ann, la quale, impazzita nell’ultimo periodo, ha perso la vita.

18 settembre: Crysis Remastered (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Una delle saghe che sicuramente ha fatto parlare di sé, soprattutto su PC, è proprio Crysis, difatti, l’edizione rimasterizzata, ossia Crysis Remastered, è pronta ad invadere i negozi a settembre. L’utente si calerà nei panni di Nomad dotato della sua inseparabile Nanotuta in grado di fare qualsiasi cosa per neutralizzare i propri nemici che si pareranno davanti. Inoltre, oltre ai benefici tecnici della versione, Crysis Remastered su PC sfrutterà il Ray Tracing.

18 settembre: WWE 2K Battlegrounds (PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia)

A settembre sbarcherà su PC e console WWE 2K Battlegrounds. Il giocatore potrà scegliere tra 70 Superstar e Leggende WWE disponibili e scatenarle in combattimenti adrenalinici e spettacolari.

22 settembre: 13 Sentinel Aegis Rim (PlayStation 4)

Vanillaware, storyteller di Odin Sphere e Dragon’s Crown, crea un gioco epico, misterioso e fantascientifico, che coinvolge tredici storie intrecciate l’una all’altra: 13 Sentinels Aegis Rim. Il giocatore si immergerà in un’avventura 2D a scorrimento laterale con grafica e ambientazioni magnifiche. Presente anche un sistema di personalizzazione delle sentinelle che permetterà l’utente a mettere le mani su un arsenale per salvare l’umanità dall’estinzione. L’opera arriverà a settembre 2020 solo su PlayStation 4.

24 settembre: Serious Sam 4 (PC e Google Stadia)

Una delle saghe più pazze e divertenti di sempre sta per tornare: Serious Sam 4 è in dirittura d’arrivo su PC e Google Stadia, pronto a conquistare i giocatori. I giocatori vestiranno nuovamente i panni di Sam dove ci sarà un arsenale devastante ad aspettarlo con diversi tipologie di nemici. Inoltre, ci saranno delle piccole chicche che solo questo brand riesce a regalarci, come ad esempio la Papamobile, altro non è che un mech situato nella Città del Vaticano.

25 settembre: Mafia Definitive Edition (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Ritorna uno dei titoli che sicuramente ha fatto breccia nei giocatori all’epoca di Xbox e PlayStation 2: Mafia Definitive Edition, remake del primo capitolo. Il giocatore sarà catapultato nella città di Lost Heaven che ha subito un duro colpo con la Grande Depressione, e l’avvento del Proibizionismo in America porta con sé grandi opportunità di guadagno per i mafiosi. Le famiglie rivali di Salieri e Morello si contendono il controllo di Lost Heaven, mentre pochi poliziotti onesti fanno il possibile per mantenere l’ordine. A settembre 2020 sarà disponibile l’opera su PC, Xbox One e PlayStation 4.