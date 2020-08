Vigor arriverà su PlayStation 4 dal 25 novembre

Bohemia Interactive ha annunciato grandi cose per gli utenti PlayStation 4 che vorranno mettere le mani su Vigor, titolo attualmente disponibile per Xbox One e Nintendo Switch. Ebbene, l’azienda ci ha fatto sapere da poco che l’opera arriverà sull’ammiraglia Sony Interactive Entertainment a partire dalla giornata del 25 novembre su PlayStation 4, mentre l’edizione dedicata a PlayStation 5 uscirà a fine 2020.

Ma non ci sono notizie relative solo alle piattaforme PlayStation, poiché Bohemia Interactive rilascerà il prodotto come free to play nel corso della giornata del 23 settembre 2020 su Nintendo Switch.

Intanto, ecco alcune informazioni riguardo tale prodotto: