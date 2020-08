PlayStation 5, Resident Evil e Silent Hill: novità da Dusk Golem

L’insider Dusk Golem ha dimostrato negli ultimi mesi di essere uno dei più affidabili (quasi al pari di Shinobi602) e in uno dei suoi recenti tweet, ha condiviso informazioni su alcuni titoli e su PlayStation 5. I giochi interessati sono Resident Evil 8, Resident Evil 4 (il remake), Silent Hill, Monster Hunter e persino Shenmue.

Di seguito abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni diramate dall’insider:

Ovviamente, trattandosi di rumor queste informazioni vanno trattate con le dovute precauzioni, ma quando Dusk Golem parla in questo modo, significa che si tratta di notizie sicure e che presto troveranno conferma.

In other news, RE8 will most likely be great, RE4 is in a bit of a worrying position right now, Silent Hill is still in dev, something Shenmue related will be revealed in 1-2 weeks, a PS5 event first half of September, Monster Hunter Switch is being revealed soon, have a good day

