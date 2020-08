PlayStation 5: Sony concentrata sullo sviluppo della VR

Sony vuole fare davvero le cose in grande per la sua PlayStation 5. Il colosso nipponico, che ha espresso la volontà di puntare in modo importante sui titoli first-party, ha inoltre annunciato che uno degli esperimenti di maggior successo dell’era PS4, il PlayStation VR, sbarcherà anche sulla nuova console next-gen, e che ci saranno importanti investimenti per il miglioramento di questa tecnologia.

Insomma, dopo il grande successo, su PlayStation 4, di titoli come Astro Bot Rescue Mission, Blood and Truth (qui la nostra recensione) e Resident Evil 7, anche la nuova PS5 avrà i suoi titoli VR: sarà il caso di Hitman 3, completamente giocabile in realtà virtuale sulla console next-gen (così come su PS4) e forse anche di Resident Evil Village.

Nel suo recentissimo corporate report, Sony ha parlato dell’innovazione nel campo della realtà virtuale come di uno dei principali veicoli di fidelizzazione dei videogiocatori:

“Grande enfasi sarà posta sul coinvolgimento degli utenti. Sony Interactive Entertainment prevede di fornire contenuti per una grande varietà di generi e formati di giochi, e di fare passi in avanti in esperienze uniche e immersive come la realtà virtuale”

Anche se solo l’anno scorso l’azienda nipponica aveva affermato di non avere nei propri piani l’uscita di un nuovo headset PSVR, alcune voci di corridoio, che si rincorrono dall’inizio dell’anno, ipotizzano che il lancio del PSVR2 sia da attendersi poco dopo quello della PlayStation 5. Benché Sony non abbia rilasciato grandi dichiarazioni in merito, sembra che il nuovo headset sarà wireless e dotato di un 3D stereoscopico, con controller di tipo Valve Index.

Siete tutti pronti a lasciarvi coinvolgere dalla nuova realtà virtuale di casa Sony?