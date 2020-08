Scarlet Nexus: obiettivo 4K sulle console next-gen

Scarlet Nexus, l’attesissimo action RPG di casa Bandai Namco che al Gamescom si è mostrato un nuovo trailer, è pronto a stupire tutti i giocatori con una grafica sensazionale, soprattutto sulle console next-gen. In una recente conferenza stampa di presentazione infatti, il direttore del gioco, Kenji Anabuki, ha voluto snocciolare qualche dato, annunciando la risoluzione e la frame rate che i giocatori potranno aspettarsi su tutte le piattaforme.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda PlayStation 4, Xbox One, piattaforme sulle quali il gioco girerà a una risoluzione di 1080p e a 30 fps, ma la novità riguarda PlayStation 5 e Xbox Series X, console su cui gli sviluppatori del gioco puntano a raggiungere la risoluzione 4K accompagnata dai 60 fps. Una grafica sensazionale dunque, che molti si augurano possa diventare lo standard per tutti i nuovi giochi next-gen, data soprattutto la tanto decantata straordinaria potenza delle console che Sony e Microsoft hanno saputo sviluppare. La risoluzione in 4K sarà l’obiettivo anche della versione per PC, sempre a patto che la vostra macchina da gaming possa raggiungere le specifiche richieste per una simile grafica.

Nonostante tutte queste buone premesse, Scarlet Nexus è ancora in fase di sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, e non ha ancora una data ufficiale d’uscita. L’attesa dunque sarà ancora lunga, anche se tutto quanto è stato rivelato finora del gioco lascia pensare che ne varrà assolutamente la pena.

Siete pronti a godervi lo spettacolare mondo neo-punk di Scarlet Nexus con una risoluzione e una grafica mai vista prima?