Call of Duty Black Ops Cold War: svelate le date della beta

La data d’inizio della beta dell’attesissimo sparatutto in prima persona pubblicato da Activision, Call of Duty Black Ops Cold War è stata leakata. Dopo le diverse fuoriuscite riguardanti le varie edizioni del gioco, i dettagli della campagna e molto altro, ora sappiamo che l’8 ottobre è la data che dovremo segnare sul nostro calendario.

Inizialmente, è stato proprio lo store all’interno di Modern Warfare ad annunciare il giorno. Tuttavia, non sono stati rivelati ulteriori dettagli, se non che in quel periodo saranno solo i giocatori PS4 a poter fruire della versione di prova.

Ancora non abbiamo notizie certe concernenti l’intero proseguimento della closed beta. Nel caso in cui dovessimo considerare la gestione del predecessore, dovremmo aspettarci un classico approccio composto da tre weekend. Probabilmente, le giornate dell’8-9 ottobre saranno dedicate ai fruitori PS4. In secondo luogo, verso il 10-12 dello stesso mese, verrà data l’opportunità a tutti di scaricare e testare l’opera interattiva, sempre per la console Sony. Continuando a seguire lo schema della creazione di Infinity Ward, circa una settimana dopo dovrebbe arrivare per PC e Xbox One. Inutile dirlo, ma queste sono mere speculazioni basate sul precedente modo di agire dell’azienda.

Se siete interessati a sapere le nostre impressioni riguardo uno dei videogiochi più attesi dell’anno, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Black Ops Cold War.