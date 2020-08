Lenovo: al via campagna per l’apertura di Spazio Lenovo

La multinazionale cinese dell’informatica Lenovo parte oggi con una grande campagna pubblicitaria out-of-home per presentare, a Milano, l’evento di apertura, il prossimo 15 settembre, del suo primo concept store, Spazio Lenovo. Prende il via una campagna di grande impatto, che coprirà in modo capillare tutta l’area metropolitana, grazie a LED wall, totem, affissioni e la presenza costante sui mezzi pubblici e alle fermate della metropolitana. L’invito sarà quello di vivere la tecnologia in prima persona per come la intende l’azienda, nei cui piani lo store dovrà diventare uno spazio dove la tecnologia prende vita in un contesto vivace e stimolante che consentirà alle persone di informarsi sui nuovi trend, di scambiare idee, di imparare attraverso una piattaforma di formazione e partecipare ad eventi e talk, alla scoperta dei valori che definiscono il brand Lenovo.

La prima fase della campagna durerà per tutto il mese di settembre, con l’obiettivo di creare consapevolezza e anticipazione in vista dell’evento di apertura di Spazio Lenovo e dei primi giorni di attività con il pubblico, a partire dal giorno successivo all’opening. In questa fase sarà privilegiata una copertura di prossimità per presidiare l’area attorno a Spazio Lenovo con 142 siti complessivi che vedranno alcune importanti maxi affissioni, tra cui quelle in Piazza Cordusio, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Babila e Corso Venezia, e una domination Lenovo nel prestigioso spazio di Piazza Gae Aulenti.

La seconda fase, invece, prevede un ampliamento della campagna nei successivi tre mesi, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e aumentare il traffico verso il concept store. Da ottobre saranno presidiati 71 siti in città ed è prevista la copertura sui mezzi pubblici e agli ingressi delle principali stazioni della metropolitana.

Natasha Perfetti, Country Marketing Manager di Lenovo per l’Italia ha commentato:

“Con questa campagna out of home ci presentiamo a un pubblico di consumatori più consapevoli e sofisticati che mai con la nostra visione di come le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning. A partire dalla creatività, passando per la scelta dei mezzi e degli spazi, la nostra campagna mira a destare la curiosità dei milanesi andandoli a incontrare nei luoghi della loro quotidianità, dello svago e dello shopping per invitarli a venirci a trovare per vivere un’esperienza davvero originale”.

Durante la campagna saranno esposti totem free-standing, un maxiled in Corso Venezia, un led cube in Piazza Meda, e le già menzionate grandi affissioni. Saranno inoltre coperte le pensiline delle fermate dell’ATM ed è prevista una domination Lenovo nella stazione Montenapoleone della M3.