Bright Memory Infinite: nuovo trailer con bossfight

Bright Memory Infinite prometteva già bene prima, ma quando è stato annunciato per Xbox Series X all’inizio di quest’anno, lo sparatutto ha davvero attirato l’attenzione delle masse. È apparso fluido e veloce in tutto ciò che abbiamo visto finora, compreso il nuovo trailer che vi andiamo a proporre ora, proprio qui sotto.

Un breve nuovo trailer di gioco è stato rilasciato al Future Games Show e coloro che sono interessati al gioco vorranno sicuramente verificarlo. Il focus è più sull’azione frenetica del gioco, ovviamente, ponendo anche molta enfasi sul suo scorrimento acrobatico, dal wall-running agli scivoli di potere e altro ancora. Ci sono anche molti combattimenti corpo a corpo mostrati e, in particolare, uno sguardo a una boss fight contro un samurai in grado di teletrasportarsi che ci viene incontro con la sua katana. Sembra piuttosto impressionante, per non dire altro. Date pure un’occhiata qui sotto.

Vi ricordiamo che Bright Memory Infinite sarà disponibile per Xbox Series X, Playstation 5 e PC, anche se al momento non sappiamo ancora quando.